Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время прямой линии с жителями региона рассказал, как выполняет данное ранее обещание уделять больше внимания здоровью. По его словам, сейчас он старается начинать утро с пеших прогулок продолжительностью около 40–45 минут.

В конце ноября Коков решил публично взять на себя обязательство бороться с лишним весом и показать на личном примере приверженность здоровому образу жизни. Глава республики подчеркнул, что старается придерживаться намеченного плана и рассчитывает выполнить данное обещание в полном объеме.

«Стараемся сейчас, теперь уже с учетом всех обещаний, 40-45 минут лишних утром тратить для того, чтобы немного походить», — сказал он.

В более широком контексте тема здорового образа жизни и снижения веса неожиданно прозвучала и в международной политике. Как писала The Wall Street Journal, США договорились с президентом Белоруссии Александром Лукашенко об освобождении более 250 политзаключенных.

По словам спецпосланника президента США Джон Коул, во время переговоров Лукашенко обратил внимание на его похудение, после чего речь зашла об инъекционном препарате Zepbound. Издание отмечало, что в Вашингтоне затем обсуждали возможность поставок этого средства для личного пользования белорусского лидера.