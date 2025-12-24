Вскрылись детали переговоров США с Лукашенко с обсуждением средств для похудения

США договорились с президентом Белоруссии Александр Лукашенко об освобождении более 250 политзаключенных. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на интервью спецпосланника президента США Джона Коула, одним из неожиданных элементов переговоров стало обсуждение поставок средства для снижения веса.

По словам Коула, во время ужина с белорусским лидером, Лукашенко обратил внимание на то, что американский представитель заметно похудел. Коул пояснил, что это результат применения инъекционного препарата Zepbound, и передал белорусскому президенту информационную брошюру компании Eli Lilly. После этого, как утверждает издание, в Вашингтоне начали рассматривать возможность организации поставок препарата для личного использования Лукашенко.

WSJ отмечает, что сближение с Минском стало для администрации президента США Дональда Трампа своего рода тестовым шагом в более широкой стратегии — попытке снизить международную изоляцию России и ослабить давление на российскую экономику.

США сняли санкции в отношении калийной отрасли Белоруссии. Вскоре после этого Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 заключенных. Среди освобожденных оказались известные оппозиционные фигуры, включая Виктора Бабарико и Марию Колесникову.