Глава Якутска подал в отставку

Глава Якутска Евгений Григорьев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба Якутской городской думы.

В связи с заявлением Григорьева гордума издала распоряжение о созыве сессии Якутской городской думы, в которой примет участие руководство республики.

Кандидатуры на пост главы Якутска рассмотрит комиссия по местному самоуправлению, регламенту и законности.

Григорьев возглавлял Якутск со 2 апреля 2021 года. До этого он занимал пост первого заместителя мэра по развитию территорий, был гендиректором ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» Якутска и директором по проектному управлению в ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента».

Глава Якутии Айсен Николаев ранее заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что жулики в республике не выживают.