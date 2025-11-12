Глава iTPROTECT Мишуков рассказал, что ИИ-трояны трудно обнаружить из-за их нестандартного поведения

Гендиректор компании iTPROTECT Андрей Мишуков рассказал «Известиям» , что определить использование искусственного интеллекта во вредоносном ПО пока сложно из-за нестандартного поведения таких вирусов. Они маскируются под легитимные процессы и ведут себя непредсказуемо.

«Умный» вирус можно распознать по косвенным признакам: хаотичному сетевому трафику, неожиданному росту нагрузки на память и процессор без видимых причин, повторяющимся попыткам проникновения с измененным поведением. Такие вирусы постоянно эволюционируют, чтобы оставаться незамеченными, отметил эксперт.

Среди примеров их продвинутой адаптивности — использование специальных команд-промптов для «обмана» ИИ. Эксперты IT-индустрии и кибербезопасности считают, что классические методы борьбы с вирусами требуют срочного обновления, так как технологии изменились.