Глава холдинга Alias Group Бида: ИИ поможет закрыть вопрос нехватки кадров в строительстве

Директор департамента автоматизации инвестиционного холдинга Alias Group Денис Бида рассказал, как нейросеть могут задействовать в работе строительных компаний. Искусственный интеллект только начинает свой путь в данной отрасли, отметил эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По его мнению, ИИ станет помогать в управлении машинами, научится работать с краном и заниматься транспортировкой материалов.

«Это будет способствовать закрытию вопроса о нехватке кадров», — отметил эксперт.

Он также указал на вероятность применения технологии в отделке пространств. Так, нейросеть может проводить штукатурку стен по заданным параметрам.