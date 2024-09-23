Глава холдинга Alias Group Бида: ИИ поможет закрыть вопрос нехватки кадров в строительстве

Директор департамента автоматизации инвестиционного холдинга Alias Group Денис Бида рассказал, как нейросеть могут задействовать в работе строительных компаний. Искусственный интеллект только начинает свой путь в данной отрасли, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По его мнению, ИИ станет помогать в управлении машинами, научится работать с краном и заниматься транспортировкой материалов.
«Это будет способствовать закрытию вопроса о нехватке кадров», — отметил эксперт.
Он также указал на вероятность применения технологии в отделке пространств. Так, нейросеть может проводить штукатурку стен по заданным параметрам.
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