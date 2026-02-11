Глава Gifts Custom Эпов заявил, что корпоративные подарки в 2026 году станут более персонализированными

В 2026 году корпоративные подарки претерпят значительные изменения. Они перестанут быть просто формальностью и станут важным инструментом для формирования командного духа и внутренней культуры компаний. Об этом «Известиям» рассказал предприниматель, основатель рекламного агентства Gifts Custom Никита Эпов.

Эксперт подчеркнул, что современные руководители уделяют все больше внимания социальной и этической составляющей корпоративной культуры. Это отражается на подходе к подаркам для сотрудников, клиентов и партнеров.

Эпов рекомендовал заранее изучать предпочтения сотрудников с помощью анкет или опросов о хобби и интересах. Это помогает понять, что для конкретного человека важнее: эмоции, практичность или технологичность.

«Цените вклад сотрудников в компанию. Не стоит дарить одинаковые подарки топ-менеджеру и стажеру», — сказал предприниматель.

По его словам, около 68% сотрудников считают важным признание вклада в развитие компании. Говоря о типичных ошибках, Эпов подчеркнул важность анализа ранее подаренных вещей. Повторяющиеся кружки, худи и безликие сувениры быстро теряют ценность и воспринимаются как формальность.

Эксперт также посоветовал избегать слишком личных подарков и мерча с шутками, который сегодня выглядит устаревшим. В ситуациях, когда выбор вызывает сложности, универсальным решением остаются подарочные сертификаты.