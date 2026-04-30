Глава GdeRabota.ru Агаева отметила, что спрос на трудоустройство пенсионеров вырос у работодателей на 75%

В 2025 году работодатели отправили соискателям старше 60 лет более 2,5 миллионов приглашений, что на 75% больше, чем год назад. Об этом рассказала генеральный директор GdeRabota.ru Екатерина Агаева в комментарии сайту gorod55.ru .

«В 2026 году рынок труда для пенсионеров расширился. Работодатели чаще публикуют вакансии для возрастных кандидатов из-за дефицита кадров. Основной спрос — в торговле, охране, административных и сервисных профессиях. Высококвалифицированные специалисты востребованы в бухгалтерии, инженерии, медицине и педагогике, но им чаще предлагают частичную занятость», — отметила эксперт.

Агаева подчеркнула, что возраст не может быть причиной отказа, но важны физическая выносливость, цифровая грамотность и готовность к графику. Для квалифицированных специалистов требования строже, а поиск работы может занять несколько месяцев из-за конкуренции.

В целом, тренд на найм пенсионеров сохраняется, особенно в логистике, продажах и услугах, однако не все компании готовы адаптировать процессы под возрастных сотрудников.