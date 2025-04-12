Глава ФПБК Бородин предложил переименовать иноагентов в предателей России

Иностранных агентов необходимо переименовать в предателей России. Штамп о соответствующем статусе следует ставить в их российских и заграничных паспортах. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщил сайт News.ru .

«Это предатели России, в этом нас поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Мы подготовим инициативу на имя председателя Госдумы, чтобы говорили не „иноагент“, а „предатель“», — заявил Бородин.

Он добавил, что россиян с подобным штампом в паспортах в других странах будут брать на особый контроль. После начала СВО многие артисты, политик и общественники уехали за границу, чтобы работать с западными спецслужбами и взаимодействовать с иностранными фондами, подчеркнул глава ФПБК.