Глава ДНР поздравил жителей Донбасса с Днем воссоединения с новыми регионами

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей региона с Днем воссоединения ДНР с Россией. Пост об этом он опубликовал в своем Telegram-канале .

«Ровно три года назад была восстановлена историческая справедливость — Донбасс вновь стал частью большой и сильной страны», — заявил Пушилин.

По словам главы ДНР, стойкость и решимость местных жителей доказали, что непоколебимый дух и любовь к Родине помогут выдержать любые испытания.

Он отметил, что воссоединение с Россией ознаменовало начало новой эпохи для ДНР. Города восстанавливают, строят магистрали, открывают образовательные и медицинские учреждения, реализуют грандиозные программы в хозяйственной и социальной областях.

«Все это — результат единства жителей Республики и братской поддержки со стороны всей России», — сказал Пушилин.

Глава ДНР назвал Донбасс частью великого государства, в котором почитают труд, берегут культурные устои и сохраняют историческое наследие. Люди с оптимизмом смотрят в будущее и знают, что впереди их ждет процветание и новые победы.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами. По его словам, три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы соотечественников приняли судьбоносное решение.