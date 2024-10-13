Глава Дагестана пообещал поддержать Керимова в трудную минуту

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержать сенатора Сулеймана Керимова после слов главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики.

В Махачкале на церемонии открытия парка имени Сулеймана Стальского Меликов поблагодарил Керимова за помощь в реконструкции объекта и другие добрые дела. По его словам, все дела сенатора «идут от чистого сердца», причем он сохраняет удивительную скромность и просто помогает своему народу.

«Дагестан всегда поддержит его (Керимова — прим. ред.) в трудную минуту», — говорится в публикации.

Меликов добавил, что сенатор помогает семьям участников спецоперации, участвовал в восстановлении иудейского и православного храмов в Дербенте, а также не оставил без поддержки семьи полицейских, погибших при отражении теракта. Помимо этого, Керимов участвует в реализации сотни инвестпроектов, помогающих развивать Дагестан.

Ранее Кадыров обвинил Керимова и депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова в подготовке покушения на него, объявив им кровную месть. Позже Курбанов заявил о своей непричастности к покушению.