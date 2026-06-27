Глава Черняховского округа Вобликов поблагодарил медиков за многолетний труд и преданность делу

Глава Черняховского муниципального округа Калининградской области Виктор Вобликов и депутат регионального Заксобрания Валерий Панченко побывали в местной центральной районной больнице. Они встретились с врачами и обсудили актуальные вопросы, сообщили «Государственные новости» .

В рамках визита представители власти отметили профессионализм черняховских медиков и их высокую гражданскую ответственность. В ходе диалога были затронуты темы ремонта дорог, создания детских площадок и наведения порядка на тротуарах. Также были взяты на контроль проблемы, волнующие медицинских работников.

Сотрудники ЦРБ получили юбилейные медали в честь 80-летия со дня образования Калининградской области. Вобликов и Панченко поблагодарили их за многолетний труд и преданность своему делу.