Глава Черняховского округа Калининградской области Вобликов провел совещание с директорами УК
Глава Черняховского округа Калининградской области Виктор Вобликов провел встречу с руководителями местных управляющих компаний. Основной темой обсуждения стала подготовка города к предстоящим праздникам и поддержание порядка на подведомственных УК территориях, сообщили «Государственные новости».
На совещании глава округа подчеркнул важность праздничного оформления дворов для создания атмосферы среди жителей. Кроме того, были обсуждены графики регулярной уборки территорий, чтобы в праздничные дни жилые районы оставались чистыми.
Особое внимание на встрече уделили вопросам безопасности. Вобликов напомнил о необходимости усилить меры по профилактике пожаров и о важности проведения разъяснительной работы с населением.