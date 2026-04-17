Глава Черняховского округа Калининградской области Вобликов провел совещание с директорами УК

Глава Черняховского округа Калининградской области Виктор Вобликов провел встречу с руководителями местных управляющих компаний. Основной темой обсуждения стала подготовка города к предстоящим праздникам и поддержание порядка на подведомственных УК территориях, сообщили «Государственные новости» .

На совещании глава округа подчеркнул важность праздничного оформления дворов для создания атмосферы среди жителей. Кроме того, были обсуждены графики регулярной уборки территорий, чтобы в праздничные дни жилые районы оставались чистыми.

Особое внимание на встрече уделили вопросам безопасности. Вобликов напомнил о необходимости усилить меры по профилактике пожаров и о важности проведения разъяснительной работы с населением.