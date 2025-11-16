Глава Бурятии поручил урегулировать численность большого баклана

В Бурятии с весны 2026 года начнут регулировать численность большого баклана. Такое поручение глава республики Алексей Цыденов дал региональному Минприроды и Бурприроднадзору во время прямой линии. Об этом сообщил «Коммерсантъ» .

Цыденов заявил, что ситуация требует решительных действий, и отметил, что птиц придется отпугивать любыми способами, вплоть до использования беспилотников. Он добавил, что контролировать численность сложно, поскольку бакланы гнездятся в заповедниках.

Инициатива появилась после видеобращения жителей Северобайкальска, которые пожаловались, что в Байкале стало меньше рыбы. По их словам, раньше здесь часто встречались осетр, ленок, хариус и омуль, но теперь улова почти нет из-за птиц.

