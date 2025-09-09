Глава азербайджанской диаспоры и фанат Алиева снялся с выборов в гордуму Иваново

Осташко: снятие Мамедова с выборов положит конец азербайджанской мафии во власти

В Ивановской области лидер азербайджанской диаспоры Асиф Мамедов вынужденно снял свою кандидатуру с выборов в городскую думу Иваново из-за разразившегося скандала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Руслан Осташко.

Мамедов выдвигался кандидатом в местную думу от партии «Единая Россия». Теперь ТИК города Иванова аннулировала его регистрацию.

Как отметил Осташко, «единороссы» заявили, что отреагировали на общественное недовольство.

«А претензии заключались в том, что Мамедов элементарно плохо говорит на русском, руководит двумя этническими организациями, его семья контролирует крупный бизнес в области», — отметил ведущий.

Кроме того, его родственник, Сарраф Мамедов, избежал наказания за взятку в 2014 году. Тогда осудили председателя гордумы. Налицо коррупция.

Брат Асифа Мамедова Руслан сейчас является депутатом, но переизбираться не стал. Именно его, вероятно, он и должен был заменить.

Добавим к этому, что глава диаспоры является фанатом Ильхама Алиева и не стесняется публично демонстрировать лояльность азербайджанскому президенту.

Осташко резюмировал, что «в российскую власть внедрилась азербайджанская мафия», но этому, возможно, положат конец.

Мамедов является председателем «Национально-культурной автономии азербайджанцев города Иваново» и региональной общественной организации Национально-культурная автономия азербайджанцев Ивановской области.

Ранее в Азербайджане провели опрос, по результатам которого 63% респондентов поставили Россию на первое место среди врагов страны.