Глава Avantage Project Федорова: россияне все чаще выбирают спортивные и фестивальные форматы новогодних корпоративов

В последние годы сместилась парадигма корпоративной культуры. Запрос на обычный новогодний банкет с развлекательной программой для трудового коллектива встречается все реже. Об этом рассказала генеральный директор и управляющий партнер агентства Avantage Project Лилия Федорова в интервью радио Sputnik .

По словам эксперта, сейчас наблюдается спрос на концепции празднования с получением интересного опыта. Это могут быть адвент-календари, запись подкаста в офисе или цифровые открытки для коллег.

Кроме того, множество корпораций отдают предпочтение спортивным и фестивальным форматам. Это могут быть уличные развлекательные программы с мастер-классами или ледовый каток для сотрудников, рассказала Федорова.