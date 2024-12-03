Глава Avantage Project Федорова: россияне все чаще выбирают спортивные и фестивальные форматы новогодних корпоративов

В последние годы сместилась парадигма корпоративной культуры. Запрос на обычный новогодний банкет с развлекательной программой для трудового коллектива встречается все реже. Об этом рассказала генеральный директор и управляющий партнер агентства Avantage Project Лилия Федорова в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, сейчас наблюдается спрос на концепции празднования с получением интересного опыта. Это могут быть адвент-календари, запись подкаста в офисе или цифровые открытки для коллег.
Кроме того, множество корпораций отдают предпочтение спортивным и фестивальным форматам. Это могут быть уличные развлекательные программы с мастер-классами или ледовый каток для сотрудников, рассказала Федорова.
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