Глава Адыгеи Кумпилов проинспектировал ремонт соцобъектов в Геническом районе

Власти Адыгеи находятся в постоянном взаимодействии с подшефным Геническим районом Херсонской области. При поддержке республики там ведется строительство и ремонт соцобъектов. Глава региона Мурат Кумпилов проинспектировал ход работ .

В Чкаловской школе специалисты возводят физкультурно-оздоровительный комплекс, уже практически готова спортплощадка. В ближайшее время завершится благоустройство территории, рассказал Кумпилов.

«В Новоалексеевской школе № 2 также идет строительство ФОКа и спортплощадки. Все работы ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в установленные сроки», — добавил он.

Рязанская область тоже помогает Херсонской области. В июне там досрочно закончили реконструкцию Чкаловского дома культуры.