Глава Адыгеи Кумпилов проинспектировал ремонт соцобъектов в Геническом районе

Telegram-канал правительства Республики Адыгея
Фото: Telegram-канал правительства Республики Адыгея

Власти Адыгеи находятся в постоянном взаимодействии с подшефным Геническим районом Херсонской области. При поддержке республики там ведется строительство и ремонт соцобъектов. Глава региона Мурат Кумпилов проинспектировал ход работ.

В Чкаловской школе специалисты возводят физкультурно-оздоровительный комплекс, уже практически готова спортплощадка. В ближайшее время завершится благоустройство территории, рассказал Кумпилов.

«В Новоалексеевской школе № 2 также идет строительство ФОКа и спортплощадки. Все работы ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в установленные сроки», — добавил он.

Рязанская область тоже помогает Херсонской области. В июне там досрочно закончили реконструкцию Чкаловского дома культуры.

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