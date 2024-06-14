Чкаловский Дом культуры в Херсонской области восстановили досрочно
Рязанская область досрочно закончила реконструкцию Чкаловского дома культуры Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе местного Министерства строительного комплекса.
«Работы проводились в рамках шефской помощи», — уточнили в Минстрое.
Регион-шеф приступил к работам в начале февраля, а завершить их планировали в конце сентября. Однако специалисты справились быстрее. Рабочим удалось восстановить чудом уцелевшую барельефную отделку в зрительном зале и полностью его отремонтировать.
«Сейчас ожидается поставка концертных кресел», — добавили в министерстве.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о строительстве жилья в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, за год в этих регионах возвели и реконструировали около 9,5 тысячи объектов. Он также сообщил, что в новых российских регионах восстановили сотни километров газопроводов. Кроме того, на территориях собираются построить 17 новых объектов утилизации общей мощностью более 795 тысяч тонн.