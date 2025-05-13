Глава «Абрау-Дюрсо» Титов попросил Путина возобновить онлайн-продажу вина

Глава группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов попросил президента Владимира Путина возобновить проект дистанционной торговли вином при участии «Почты России». Он выступил с такой идеей на встрече с членами организации «Деловая Россия».
Титов отметил, что указание о запуске такого пилотного проекта поддержали в 2021 году.
«Это существенно поддержало бы отечественных виноделов», — отметил глава компании.
Он также пригласил российского лидера посетить Абрау-Дюрсо.
Путин в рамках встречи сообщил, что российские власти продолжат поддерживать развитие электронной торговли в стране. По его словам, такими услугами пользуются в том числе в маленьких населенных пунктах по всей России.
Тренировочный сбор по адаптивному боксу для ветеранов СВО прошел в Серпухове
Мэра Новочеркасска Юрия Лысенко арестовали по подозрению в коррупции
Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования резонансных преступлений
Фермеров Подмосковья пригласили на обучающий семинар по гранту «Агротуризм»
Военкор Коц назвал дешевым приемом слова Зеленского о встрече с Путиным
В Европе признали, что угрозы ЕС о санкциях выглядят как блеф
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте