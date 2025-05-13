Глава «Абрау-Дюрсо» Титов попросил Путина возобновить онлайн-продажу вина

Глава группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов попросил президента Владимира Путина возобновить проект дистанционной торговли вином при участии «Почты России». Он выступил с такой идеей на встрече с членами организации «Деловая Россия».

Титов отметил, что указание о запуске такого пилотного проекта поддержали в 2021 году.

«Это существенно поддержало бы отечественных виноделов», — отметил глава компании.

Он также пригласил российского лидера посетить Абрау-Дюрсо.

Путин в рамках встречи сообщил, что российские власти продолжат поддерживать развитие электронной торговли в стране. По его словам, такими услугами пользуются в том числе в маленьких населенных пунктах по всей России.