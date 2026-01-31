Гладков снял на видео реакцию птиц на сигнал ракетной опасности в Белгороде

Реакция птиц на звуки сирен ракетной опасности в Белгороде показалась необычной губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Видео он поделился в телеграм-канале .

На кадрах звучали сирены воздушной тревоги, над крышами домов кружила стая крупных птиц. Их движения, на первый взгляд, выглядели хаотично, но при внимательном рассмотрении оказалось, что они сбились в стаю и не покидали определенного участка неба.

«Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности», — отметил в публикации Гладков.

За полчаса до этого в телеграм-канале губернатора появилось предупреждение о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Сигнал тревоги стих спустя пять минут.

Ранее Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода с 2022 года.