Гладков предупредил о последствиях замедления Telegram для жителей Белгородской области

Гладков после замедления Telegram признался, что переживает за белгородцев

Перебои в работе Telegram могут угрожать безопасности жителей приграничных районов Белгородской области. Мессенджер был единственным источником оповещений для них. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«За что переживаю? За весь период нашего общения с вами мой телеграм-канал был главным источником доведения информации, в первую очередь той, что касается вашей безопасности», — сказал он.

В этой ситуации Гладков призвал местных жителей зарегистрироваться в МАХ.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, замедление работы Telegram в России случилось, потому что компания — владелец мессенджера не выполнила требования законодательства.

Также представитель Кремля заявил, что глава государства Владимир Путин не пользуется никакими приложениями и общается по спецсвязи.