ГК «Гранель»: почти половина россиян мечтает о перепланировке, но боится согласований

Почти половина граждан России (49%) хотела бы изменить планировку своей квартиры, однако не решается на этот шаг. Об этом сообщили «Известиям» в ГК «Гранель».

Главным препятствием для ремонта стала его высокая стоимость — на нее указали 35% опрошенных. Еще 30% респондентов назвали основной проблемой сложность бюрократических согласований и риск отказа от управляющих компаний или госинстанций.

Технические ограничения здания отметили 23% участников опроса. Страх затяжного ремонта, нехватку времени и разногласия с семьей выделили 13%, 8% и 6% соответственно.

На сегодняшний день решились на изменение пространства лишь 7% покупателей недвижимости. По словам директора департамента аналитики ГК «Гранель» Виктории Корчинской, именно поэтому растет спрос на жилье с уже продуманными функциональными решениями. Такие планировки позволяют комфортно жить без необходимости дальнейших согласований и сложностей с изменением пространства.