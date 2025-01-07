В США впервые от птичьего гриппа H5N1 умер человек

В США зафиксировали первую смерть человека от птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения штата Луизиана.

«Департамент здравоохранения Луизианы сообщает, что пациент, госпитализированный с первым случаем тяжелого течения птичьего гриппа H5N1, скончался. Пациент был старше 65 лет и имел хронические заболевания. Он подвергся заражению при контакте одновременно с домашней птицей и дикими птицами», — сообщили в ведомстве.

В качестве способа обезопасить себя в департаменте предложили исключить любые прямые контакты с дикими птицами и другими животными, которые могут быть носителями птичьего гриппа.

Ранее Hоспотребнадзор сообщил, что d России возросло количество случаев заболевания гриппом А (H1N1). Этот штамм чаще других вызывает тяжелое течение болезни и приводит к легочным осложнениям, из них в 65% случаев — к пневмонии.