Гимн России прозвучал на Эльбрусе на высоте более трех тысяч метров

Гимн России прозвучал на Эльбрусе на высоте 3,5 тысячи метров. Его исполнили участники международного фестиваля хористов, об этом сообщили в мессенджере МАХ «Переговорная Кавказ.РФ» Единого института развития Северного Кавказа.

В акции приняли участие 150 человек — детские, студенческие и взрослые хоровые коллективы. Участники поднялись на гору на канатных дорогах.

«Это событие стало кульминацией ll Международного конкурса-фестиваля „Эльбрусский хорофон“, который в эти дни объединил хоровые и вокальные коллективы из разных регионов страны», — отметили организаторы.

Фестиваль проходит в Нальчике с 28 по 31 марта. В программе — прослушивания, творческие встречи, экскурсии и гала-концерт лауреатов.

В середине марта российские паралимпийцы вернулись в Москву из Италии и исполнили гимн России в московском аэропорту Внуково. Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.