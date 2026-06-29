Гидрометцентр сообщил, что в Москве и Подмосковье 2 июля воздух прогреется до +32 градусов

Гидрометцентр России предупредил о значительном повышении температуры в Московском регионе в начале следующей недели. К четвергу воздух может прогреться до 32 градусов тепла, сообщил «Ридус» .

Согласно предоставленным данным, днем 2 июля при переменной облачности температура в Москве и области будет колебаться от 27 до 32 градусов выше нуля. Осадков не ожидается. Ночью температура останется на уровне от 13 до 18 градусов.

Ветер прогнозируется спокойным: ночью он будет почти неощутим, а днем его скорость составит от двух до семи метров в секунду.