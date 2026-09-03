Гидрометцентр предупредил жителей Московского региона о тумане 4 сентября

Из-за тумана в Московском регионе 4 сентября синоптики объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ухудшение видимости и туман ожидаются предстоящей ночью и утром 4 сентября. Желтый уровень погодной опасности будет действовать с 23:00 3 сентября до 08:00 4 сентября.

В ночь на 4 сентября температура поднимется до +13 градусов в Москве и в Подмосковье. На фоне переменной облачности осадков быть не должно.

Днем в пятницу в столице воздух прогреется до +22 градусов, до +23 градусов будет в Подмосковье. Осадков не ожидается.

При этом 1 сентября в Московском регионе прогремела первая осенняя гроза. О непогоде сообщали жители Ясенево, Строгино, Братеево.