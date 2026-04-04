Гидрометцентр предупредил об аномальной погоде в нескольких регионах России

Аномальная погода установилась в нескольких регионах России. Об этом РИА «Новости» сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

До 8 апреля аномальная погода будет в Центральной Сибири — в Красноярском крае ожидаются резкие перепады температуры — от +10 до -15 градусов.

«На Дальнем Востоке (Магадан) ожидаются похолодания и штормы из-за циклонов. Средняя температура апреля будет выше нормы на 0,5 градуса: ночью плюс 1-6, днем плюс 8-13. Осадков много», — отметила Паршина.

После циклона возможно похолодание: до -7…-12 градусов ночью и до -1 — днем. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях сохранится аномально теплая погода, воздух прогреется на семь градусов выше нормы.

Ранее синоптики предупредили жителей Кубани о температурных качелях в апреле.