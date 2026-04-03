Жителей Кубани предупредили о температурных качелях в апреле

Синоптики предупредили жителей Кубани о температурных качелях в апреле. Ожидаются дожди, ветер и резкие изменения погоды, сообщил kubanpress.ru .

Метеорологическое лето в регионе наступило еще в середине февраля (среднесуточная температура превысила +15 °C), однако устойчивого тепла ждать не стоит. По прогнозам, месяц будет отмечен резкими колебаниями температуры, ветреными днями и периодическими дождями.

По данным Краснодарского гидрометцентра, среднемесячная температура и количество осадков ожидаются близкими к климатической норме, однако внутри месяца прогнозируются значительные перепады — от почти летней жары до заметного похолодания.