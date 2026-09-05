Гидрометцентр назвал минувшее лето в России самым теплым в истории наблюдений

Прошедшее лето стало самым теплым на территории России за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Основную роль сыграли экстремально высокие температуры на Урале и в Сибири. При этом в европейской части и на Дальнем Востоке средняя температура оказалась близка к климатической норме.

Максимум среднемесячной температуры пришелся на июли, второй максимум на июнь.

Средняя температура лета во всем Северном полушарии повторила рекорд 2024 года. Рекордно жарким сезон был также в Канаде, США, Европе, и Северной Африке. Средняя температура превысила норму на 2-4 градуса.

«Продолжается усиление Эль-Ниньо. Аномалии среднемесячной температуры поверхности океана в зоне Эль-Ниньо достигли и превзошли +4 градуса», — отметили в метеослужбе.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков сообщил, что в Москву осень придет сразу с начала сентября. Погода станет прохладной и дождливой.