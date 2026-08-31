«Гибнут не от ожогов». Едкий дым от горящей розетки назвали опаснее пожара

Дым от загоревшейся розетки, проводки или электроприбора содержит токсичные вещества, от отравления которыми при пожарах погибает больше людей, чем от ожогов. О том, как действовать в подобной ситуации, 360.ru рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Он подчеркнул, что токсичные вещества могут содержаться в корпусах электрических приборов. При горении некоторые из них не имеют ни цвета, ни запаха, но способны вызвать паралич дыхательных путей.

«Также должно насторожить наличие черного едкого дыма, едкого запаха. Очень много людей при пожаре гибнет не от ожогов, а именно от отравления угарным газом», — заявил Кузнецов.

Если возгорание небольшое, то в первую очередь электроприбор необходимо по возможности обесточить и ни в коем случае не тушить водой. Для борьбы с огнем эксперт посоветовал держать дома огнетушитель и заранее изучить инструкцию.

«Он стоит недорого, занимает немного места и при своевременном и умелом обращении дает возможность ликвидировать очаг пожара или хотя бы локализовать его», — подчеркнул Кузнецов.

Еще одним полезным средством эксперт назвал самоспасатель — защищающий органы дыхания колпак с фильтром. Он позволяет в течение 15–20 минут дышать в задымленном помещении и может пригодиться при эвакуации.

После отключения электричества небольшой очаг можно попытаться изолировать от воздуха плотной тканью. Если огонь распространился на мебель, необходимо покинуть помещение.

«Иногда люди переоценивают свои силы в борьбе с огнем и упускают тот момент, когда можно безопасно покинуть помещение. Как ни жалко сгоревшего утюга или тостера, но своя жизнь и здоровье точно важнее», — заключил Кузнецов.

Нарушение требований пожарной безопасности при зарядке гаджетов — это самые частые причины возникновения пожаров, предупредили в «Мособлпожспасе». Там призвали не оставлять зарядники в розетках, потому что это может привести к короткому замыканию.