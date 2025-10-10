Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности при зарядке гаджетов

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Одна из частых причин бытовых пожаров — это нарушение требований безопасности при зарядке электронных устройств. Начальник теруправления № 9 «Мособлпожспаса» Сергей Жукин напомнил несколько правил по их эксплуатации.

Он призвал всех владельцев:

Также подмосковный спасатель выделил ключевые правила для того, чтобы защитить себя от возможных неприятностей:

Кроме того, Жукин посоветовал делиться навыками безопасного поведения с подрастающим поколением. Они помогут уберечь и их от многих бед.

