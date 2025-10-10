Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности при зарядке гаджетов

Одна из частых причин бытовых пожаров — это нарушение требований безопасности при зарядке электронных устройств. Начальник теруправления № 9 «Мособлпожспаса» Сергей Жукин напомнил несколько правил по их эксплуатации.

Он призвал всех владельцев:

не оставлять зарядное устройство в розетке до и после зарядки, поскольку блок, находящийся под напряжением, может перегреться и вызвать короткое замыкание;

не заряжать гаджеты на мягких поверхностях, так как это нарушает теплообмен, загореться может сам аппарат;

не использовать электронные устройства во время зарядки из-за интенсивной нагрузки на процессор;

не применять поврежденные зарядные кабели и блоки.

Также подмосковный спасатель выделил ключевые правила для того, чтобы защитить себя от возможных неприятностей:

покупать только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, поскольку дешевые аналоги могут не соответствовать правилам безопасности

заряжать гаджеты только в своем присутствии и не оставлять на ночь;

держать устройства подальше от нагревателей и прямых солнечных лучей;

в случае, если корпус устройства начал нагреваться при использовании, обращаться в сервисный центр.

Кроме того, Жукин посоветовал делиться навыками безопасного поведения с подрастающим поколением. Они помогут уберечь и их от многих бед.