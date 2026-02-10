ГИБДД пыталась оштрафовать «Рободоставку» за помехи на дорогах от робота

Сотрудник ГИБДД выписал штраф в 300 тысяч рублей компании «Рободоставка» из-за нарушений робота, доставляющего еду в центре Москвы. Это следует из материалов административного дела, оказавшихся в распоряжении ТАСС .

«Постановлением старшего госинспектора дорожного надзора ГУ МВД России по Москве от 5 мая 2025 года ООО „Рободоставка“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.33 КоАП России», — указали в документах.

Речь идет о повреждении дороги и умышленном создании помех в движении. Из-за действий доставщика пешеходы на тротуаре одной из улиц столкнулись с трудностями. Людям пришлось обходить робота по проезжей части.

Компания «Рободоставка» обжаловала решение, подав жалобу в Мещанский суд Москвы с требованием отменить штраф. В обращении подчеркнули, что в действиях робота нет умысла на создание помех движению.

Суд удовлетворил иск и отменил постановление о штрафе, указав, что робот-курьер не подпадает под определение транспортного средства. Также, по мнению суда, в ситуации отсутствовали объективные признаки, создававшие угрозу безопасности на дороге.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман призвала допускать роботов-доставщиков только на пешеходные зоны. По ее словам, эти механизмы относятся к беспилотному транспорту.