Эксперт Эрдман предложила допускать роботов-доставщиков только на пешеходные зоны

Она отметила, что эти механизмы относятся к беспилотному транспорту, для которого в некоторых регионах вводятся экспериментальные правовые режимы. После обкатки там правила планируют распространить на всю Россию или хотя бы на регионы, где есть беспилотный транспорт.

Роботы-доставщики имеют ограничение скорости в 10 километров в час и запрограммированы на безопасное передвижение. Однако на дорогах они могут создавать аварийные ситуации, поэтому Эрдман считает, что их следует допускать только на пешеходные зоны, а не на велоинфраструктуру.

Компьютерное зрение роботов неплохо распознает помехи и препятствия, но могут быть введены зоны запрета движения, а маршруты будут зависеть от ширины пешеходной зоны и ее загруженности, подчерукнула эксперт.