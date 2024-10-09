ГИБДД предложила ввести новые ограничения для водителей

Госавтоинспекция предложила запретить удлинять раму автомобиля в кустарных условиях и ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности. Соответствующий проект поправок ГИБДД опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

В документе говорится, что ГИБДД предлагает запретить установку на машины тех двигателей, крутящий момент или мощность которых превосходит характеристики штатного силового агрегата более чем на четверть.

Раму машины также нельзя удлинять, если это изначально не предусмотрено производителем. В настоящее время многие водители поступают так для увеличения грузоподъемности.

Также проект уточняет процесс установки дополнительных сидений в транспортном средстве и перевод машины с бензина на газ. Поправки в ведомстве объяснили рисками для безопасности движения в стране.

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