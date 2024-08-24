Аналитики назвали самый крупный штраф за нарушение ПДД в 2024 году

«МТС банк»: самый крупный штраф ГИБДД в 2024 году достиг 400 тысяч рублей

Самый крупный штраф за нарушение ПДД в России в 2024 году составил 400 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики «МТС банка», результаты исследования появились в распоряжении РИА «Новости» .

«Средняя сумма штрафа за нарушение ПДД за семь месяцев 2024 года увеличилась на 4%, до 510 рублей», — уточнили специалисты.

Самый крупный штраф в размере 400 тысяч рублей ГИБДД выписала по статье о движении транспорта с превышением допустимых габаритов более чем на 50 сантиметров.

Самым популярным нарушением стало превышение скорости. Остальные причины отнесли к более «экзотическим». Речь идет о нарушении правил пользования мотоциклетными шлемами и ремнями безопасности.

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах. За управление этим транспортным средством в нетрезвом виде предложили ввести наказание до 20-30 тысяч рублей.