Герпетолог Черлин отметил, что прежде всего гадюка отличается от ужа разнообразием окраса тела

Герпетолог Владимир Черлин в беседе с RT объяснил, как можно определить, гадюка перед человеком или уж.

По словам специалиста, непосредственную опасность для человека представляет контакт с гадюкой.

«Независимо от того, гадюка перед человеком или уж, главное — змею не трогать. Если не трогать — она никогда сама не нападет», — подчеркнул он.

Если человек видит змею, можно остановиться на расстоянии полутора метров и рассмотреть ее, после чего спокойно идти дальше. Черлин отметил, что прежде всего гадюка отличается от ужа разнообразием окраса тела — от черного до серого, с возможным зеленоватым, красноватым или синеватым оттенком. В большинстве случаев, за исключением черных змей, гадюка имеет вдоль хребта яркую зигзагообразную полосу.

«Уж — однотонная обычная змея. Цвета от черного до светло-серого. И у обыкновенного ужа всегда есть два желтых либо белесых пятна на задней части головы. Сверху это хорошо видно. Тогда это уж», — пояснил герпетолог.

Специалист добавил, что уж, в отличие от ядовитой гадюки, не кусается.