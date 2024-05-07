Геронтолог Конев заявил, что людям старше 75 лет категорически нельзя садиться за руль | 360°

Общество 07 мая 2024, 16:39 Геронтолог Конев заявил, что людям старше 75 лет категорически нельзя садиться за руль

Читать 360 в

Ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев в разговоре с Общественной Службой Новостей заявил, что людям старше 75 лет категорически нельзя садиться за руль автомобиля.

Ранее СМИ писали, что в Оренбурге 90-летняя россиянка сбила пешехода и скрылась с места ДТП. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

Реклама

После 75 лет у человека все биологические процессы резко замедляются, включая реакцию на события. Специалист отметил, что стоит начать с запрета для долгожителей на право управления автомобилем.