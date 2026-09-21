Герой России Мункожаргалов побеждает на выборах в ГД в Бурятии

Участник специальной военной операции и кандидат от партии «Единая Россия» Дашибал Мункожаргалов побеждает на выборах депутатов ГД в Бурятии с 50,53% после подсчета 100% протоколов УИК. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

На втором месте расположился кандидат от КПРФ Баир Цыренов с показателем 26,12%, также 7,11% набрал представитель ЛДПР Вячеслав Черниговский.

Дашибал Мункожаргалов выполнял боевые задачи, возглавляя 175-й разведывательный батальон 76-й десантно-штурмовой дивизии, подполковник. Военного удостоили звания Героя России, а также он участник Президентской программы «Время Героев».

Ранее стало известно, что российские бойцы из Подмосковья проголосовали на выборах в зоне спецоперации. Военные считают выборы важным событием, влияющим на будущее государства.