Германское «Общество внешней политики» признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. (Немецкое общество внешней политики). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Одной из ключевых задач [организации] является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей. Ее эксперты активно консультируют руководство ФРГ, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что с начала СВО этот аналитический центр требует увеличения антироссийских санкций и усиления поддержки Украины, призывает страны Европы добиваться «проевропейских политических изменений» и пытается негативно повлиять на внутриполитическую ситуацию в России.

Кроме того, организация распространяет ложную информацию о российской армии и сотрудничает с нежелательными в стране объединениями.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России датской организации Rasmussen Global. В ведомстве заявили, что она имеет явную антироссийскую направленность.