Датскую организацию Rasmussen Global признали нежелательной в России

В Генпрокуратуре отметили, что организация с момента создания уделяет приоритетное внимание закреплению Украины в так называемой орбите влияния стран западной коалиции и имеет явную антироссийскую направленность.

«После начала СВО антироссийская риторика была усилена, работа на украинском направлении активизировалась», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что участники организации призывают западные страны снять ограничения на поставку вооружения Украине и в полной мере использовать его для ударов по военным целям на территории России, а также конфисковать российские заблокированные активы для усиления военной поддержки киевского режима.

Ранее бельгийскую организацию «Альянс демократов и либералов» (Alliance of Liberal and Democrats for Europe Party) и ее крыло European Liberal Youth также признали нежелательными в России.