«Германский исторический институт» попал в список нежелательных организаций

«Германский исторический институт» включили в список нежелательных организаций

Фото: РИА «Новости»

«Германский исторический институт в Москве» включили в список нежелательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России.

«Deutsches Historisches Institut Moskau („Германский исторический институт в Москве“), ФРГ», — указали в перечне.

Генеральная прокуратура ранее признала нежелательной издание Sota Media. По данным ведомства, члены организации пыталась дестабилизировать социально-политическую обстановку в России и создать напряжение среди жителей страны.

Также в списке нежелательных организаций оказалась американская НПО Freedom House. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщали, что эта организация занималась продвижением политики недружественных стран.

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