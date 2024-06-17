«Германский исторический институт» попал в список нежелательных организаций

«Германский исторический институт в Москве» включили в список нежелательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России.
«Deutsches Historisches Institut Moskau („Германский исторический институт в Москве“), ФРГ», — указали в перечне.
Генеральная прокуратура ранее признала нежелательной издание Sota Media. По данным ведомства, члены организации пыталась дестабилизировать социально-политическую обстановку в России и создать напряжение среди жителей страны.
Также в списке нежелательных организаций оказалась американская НПО Freedom House. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщали, что эта организация занималась продвижением политики недружественных стран.