Гериатр Семенов посоветовал пенсионерам заняться скандинавской ходьбой и плаванием

В пожилом возрасте поддержание физической активности имеет особенно большое значение. Не менее важно и социальное взаимодействие — общение с людьми, увлекательные хобби и занятия, как сообщил РИАМО врач-гериатр Федор Семенов.

Существует множество вариантов досуга для пожилых людей, включая утреннюю зарядку, прогулки, скандинавскую ходьбу, плавание и садоводство.

Доктор подчеркнул, что основная цель активного образа жизни заключается не столько в выборе определенного вида деятельности, сколько в расширении горизонтов. При планировании досуга стоит искать новые и интересные занятия. Например, можно посещать спортивные секции, что открывает возможность для новых знакомств, добавил KP.RU.