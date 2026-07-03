Гериатр Остапенко отметила, что для лечения гипертонии у пожилых нужен индивидуальный подход к лечению

Гериатр Валентина Остапенко из Пироговского университета подчеркнула важность индивидуального подхода к лечению гипертонии у пожилых, сообщил сайт «Вечерний Санкт-Петербург» .

По ее словам, неконтролируемое давление увеличивает риск инфарктов, инсультов и когнитивных нарушений.

Специалист отмечает, что универсальных норм давления не существует. Для активных людей рекомендуется уровень ниже 140/90 миллиметров ртутного столба, а для слабых — до 150 миллиметров ртутного столба. Важно избегать резкого падения давления, что может привести к падениям.

Врач советует измерять давление после подъема и соблюдать питьевой режим. Лечение должно корректироваться только врачом, а для пациентов с когнитивными нарушениями — использовать таблетницы.