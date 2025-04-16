Геоглиф в форме слова «Победа» заложили в Херсонской области

Более 540 саженцев туй высадили в форме слова «Победа» в Херсонской области. Уникальный геоглиф заложили в рамках международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Сад, который мы заложили, посвящен героическим участникам боевых действий и специальной военной операции, отдавшим свои жизни в защиту Отечества. Этот проект имеет особую миссию — увековечить память о наших героях», — рассказал первый заместитель губернатора Херсонской области Павел Шувалкин.

Уникальный геоглиф, высаженный на территории лесного фонда Новотроицкого муниципального округа, имеет впечатляющие размеры. Каждая буква в слова достигает 50 метров в ширину и 100 метров в высоту. Для реализации масштабной идеи потребовалось более 540 саженцев туи. Надпись заняла три с половиной гектара земли.

В торжественной церемонии участвовали первый заместитель губернатора Херсонской области Павел Шувалкин, заместитель председателя правительства Александр Ветров, министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Николай Быстрянцев, заместитель генерального директора АНО «Сад Памяти» Александр Краснощеков, советник министра природных ресурсов и экологии России Андрей Порошин, а также представители местной администрации и другие официальные лица.