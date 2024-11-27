Генпрокурор Краснов поручил проверить всю систему ЖКХ в Челябинской области

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести комплексную проверку системы жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Проблема ненадлежащей работы уполномоченных органов в сфере ЖКХ для региона настолько масштабна, что прием всех обратившихся потребовал бы несколько дней», — заявил он.

Генпрокурор поручил пересчитать платы за коммунальные услуги и проверить целевое использование средств на модернизацию инфраструктуры, отметив, что люди «не живут, а выживают». Кроме того, Краснов потребовал избегать аффилированности чиновников с подрядчиками при ремонте дорог и не заниматься ремонтом зимой.

Ранее в Йошкар-Оле появились сообщения о якобы незаконной приватизации МУП «Город». Однако власти объяснили, что реорганизация предприятия происходит по требованию федерального закона.