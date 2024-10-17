Фейк: в Йошкар-Оле незаконно приватизировали ключевое предприятие в сфере ЖКХ

В интернете появилась информация о незаконном переходе в частную собственность МУП «Город» в Йошкар-Оле, занимающегося коммунальными услугами. Эти сведения оказались недостоверными.

Фейк

В Сети появилась информация, что ключевое предприятие Йошкар-Олы в сфере ЖКХ — МУП «Город» — перешло в частные руки. Это вызвало у жителей города сомнения в законности подобных действий.

Правда

Преобразование муниципального унитарного предприятия в акционерное общество действительно произошло, но по требованию федерального законодательства. Врио мэра Йошкар-Олы Антон Трудинов уточнил, что к 2025 году согласно закону № 485-ФЗ от 27 декабря 2019 года все МУП должны быть реорганизованы или ликвидированы. При этом все акции предприятия останутся в городской собственности, а социальные гарантии для работников сохранятся.

Это подтвердили и в прокуратуре республики Марий Эл.

Таким образом, ни о какой приватизации не идет речи, а реорганизацию в акционерное общество провели в полном соответствии с законом.

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