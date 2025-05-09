Генпрокурор Краснов почтил память бойцов 108-й стрелковой дивизии в Истре

Церемония возложения цветов к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии прошла в деревне Аносино городского округа Истра. В мероприятии принял участие генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Венок из красных роз к монументу поднес почетный караул.
В декабре 1941 года бойцы 108-й стрелковой Бобруйской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии под командованием генерал-майора Ивана Биричева остановили продвижение фашистских войск на Москву.
Памятник прославленным воинам установили по инициативе генерального прокурора на территории санатория работников ведомства в 75-летнюю годовщину Великой Победы.
В День Победы президент России Владимир Путин и прибывшие в Москву иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественная церемония почтения памяти героев прошла после парада Победы на Красной площади.
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