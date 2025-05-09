Генпрокурор Краснов почтил память бойцов 108-й стрелковой дивизии в Истре

Церемония возложения цветов к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии прошла в деревне Аносино городского округа Истра. В мероприятии принял участие генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Венок из красных роз к монументу поднес почетный караул.

В декабре 1941 года бойцы 108-й стрелковой Бобруйской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии под командованием генерал-майора Ивана Биричева остановили продвижение фашистских войск на Москву.

Памятник прославленным воинам установили по инициативе генерального прокурора на территории санатория работников ведомства в 75-летнюю годовщину Великой Победы.

В День Победы президент России Владимир Путин и прибывшие в Москву иностранные лидеры

возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественная церемония почтения памяти героев прошла после парада Победы на Красной площади.