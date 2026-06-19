Генпрокурор Гуцан провел личный прием граждан в Екатеринбурге

Генеральный прокурор России Александр Гуцан в ходе рабочей поездки в Екатеринбург провел личный прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обращения граждан в основном касались защиты их социальных прав. Гуцан поручил незамедлительно разобраться в проблемах участников СВО и членов их семей, а также социально уязвимых категорий граждан: пенсионеров, инвалидов и детей-сирот.

Всего Гуцан принял 26 человек. По указанию генпрокурора накануне в Екатеринбург прибыли представители центрального аппарата, которые также принимают местных жителей. Уже поступило свыше 350 заявлений.

«Работа продолжится и после личного приема главы надзорного ведомства, чтобы желающие получили возможность сообщить о проблемах, не решенных на региональном уровне», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Генпрокуратура потребовала усилить контроль за исполнением решений по искам прокуроров.