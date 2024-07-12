Генпрокуратура потребовала изъять роман о зомби-апокалипсисе в Москве

Генеральная прокуратура России потребовала изъять из продажи роман Ивана Филиппова* «Мышь», рассказывающий о зомби-апокалипсисе в Москве. Об этом сообщил основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе на странице в социальной сети Facebook**.

Согласно опубликованному скриншоту, ведомство нашло в книге «ложные сообщения об актах терроризма», а также информацию, угрожающую здоровью и жизни людей и их имуществу.

По сюжету романа, зараженная в научном институте мышь сбегает из лаборатории и становится причиной апокалипсиса. Она заражает москвичей болезнью, из-за которой большинство из них умирает или превращаются в зомби. В книге также упоминаются реальные политики и общественные деятели.

Книга появилась в продаже осенью 2023 года. В основном роман продавался на маркетплейсах или в зарубежных магазинах, осуществляющих доставку в Россию.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.

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