Генетики заявили об уменьшении доли славян в населении Москвы

Ученые заявили об изменении популяционного состава населения российской столицы. Доля славян уменьшилась из-за количества мигрантов, сообщило MK.RU со ссылкой на доклады участников конференции «Генетика-2025».

Из них следует, что приток иностранцев может привести к замене генофонда коренного населения Москвы.

Подобная тенденция наблюдается не только в столице, но и в других крупных городах страны.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории популяционной генетики ИОГен РАН Алеси Грачевой, на популяционном составе также сказывается тот факт, что мигранты рожают больше детей, чем россияне.

«Мы составили карту рождаемости детей у разных этнических групп. Приоритет за узбеками, азербайджанцами, армянами», — сказала она.

Эксперт добавила, что эти показатели в будущем повлияют на количественный и конфессиональный состав населения России.

Ранее стало известно, что свыше 4,3 тысячи мигрантов выдворят из Подмосковья.