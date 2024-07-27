Гендиректора Wildberries предупредили о риске потерять бизнес

Из-за слияния Wildberries с Russ основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рискует потерять компанию. Об этом в своем Telegram-канале заявил совладелец и президент DNS Дмитрий Алексеев.

Он назвал слияние Wildberries с Russ беспрецедентной ситуацией и допустил, что это решение вызовет ряд проблем. Эксперт предположил, что Бакальчук может потерять контроль над маркетплейсом, у нее останутся лишь права на сайт и торговые знаки. По его словам, совместной компании ООО РБВ принадлежат 65% Wildberries, а 35% — дочерней структуре Russ.

Ранее адвокат Анастасия Душаева сообщила, что муж Бакальчук имеет право на половину активов компании. Она подчеркнула, что при разводе совместно нажитое имущество делится пополам в случае отсутствия брачного договора. Подробно о скандале вокруг Wildberries сообщал сайт kp.ru.